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ЧЕЛЯБИНСК, 8 фев /ПРАЙМ/. Пожар в листопрокатном цехе №5 на Магнитогорском металлургическом комбинате в Челябинской области, который произошел в субботу, локализован, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

По данным МЧС РФ, возгорание произошло на площади около 400 квадратных метров.

"Пожар произошел в листопрокатном цехе №5, который находится на капремонте. До прибытия пожарных из цеха самостоятельно эвакуировались 50 человек. В настоящее время объявлена локализация пожара на площади 390 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.

По данным пресс-центра, на момент прибытия первого подразделения происходило горение реверсивного стана, который с 3 февраля находится на капитальном ремонте, была угроза дальнейшего распространения возгорания. Оперативно на месте была создана большая группировка сил под руководством начальника 5 пожарно-спасательного отряда Дмитрия Лебедева. Подтверждён повышенный ранг сложности пожара.

Тушение осложнялось тем, что под станом был расположен маслоподвал, борьба с огнём велась на нескольких участках, работали 5 звеньев газодымозащитной службы, поясняется в сообщении.

Всего на ликвидацию пожара и его последствий было привлечено 53 человека и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 42 человека и 12 единиц техники, добавляется в сообщении.