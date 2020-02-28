МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. ОК "Русал" в 2019 году реализовала 4,176 миллиона тонн алюминия, что на 13,8% превышает показатель предыдущего года (3,671 миллиона тонн), следует из сообщения компании.

Такой рост показателя в компании связывают главным образом с частичной распродажей запасов первичного алюминия, которые были накоплены к концу 2018 года в результате действия санкций США, а также с запуском первой серии Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) в марте 2019 года. В том числе продажи продукции с добавленной стоимостью (ПДС) снизились на 7%, до 1,547 миллиона тонн, а их доля в общем объеме продаж составила 37% против 45% годом ранее.

Средняя цена реализации алюминия (включает цену на Лондонской бирже металлов, региональную и продуктовую премии) в 2019 году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 15% и составила 1,92 тысячи долларов за тонну.

В IV квартале 2019 года реализация алюминия увеличилась относительно предыдущего квартала на 1,5%, до 1,107 миллиона тонн. В том числе продажи ПДС выросли на 3,1%, до 443 тысяч тонн, что в компании объясняют постепенным восстановлением доли ПДС в общей структуре продаж до 40% против 29% в I квартале 2019 года, когда ее низкая доля была обусловлена внешними рыночными факторами, связанными с санкциями США. Средняя цена реализации алюминия уменьшилась на 1,2%, до 1,873 тысячи долларов за тонну.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 13 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек.