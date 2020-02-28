МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Стоимость золота обвалилась более чем на 4% в пятницу вечером на фоне общей паники вокруг коронавируса, которая склоняет инвесторов к продаже всех возможных активов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.54 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 65,6 доллара, или на 4,01%, до 1576,6 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов цена опускалась на 4,8%. Цена мартовского фьючерса на серебро опускается на 7,41%, до 16,35 доллара за унцию.

В центре внимания инвесторов по-прежнему находится ситуация с коронавирусом. За последние дни зафиксирован резкий рост числа заболеваний коронавирусом COVID-2019 за пределами Китая, особенно в Италии и Южной Корее. Согласно последним данным, в самом Китае число заболевших достигло 78,8 тысячи, в Корее — превысило 2 тысячи, в Италии поднялось до 650.

"Люди пытаются продать все, что могут. Это глобальная распродажа", — сказал агентству Рейтер старший трейдер U.S. Global Investors Майкл Матусек (Michael Matousek).