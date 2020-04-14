МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) направляет более 100 миллионов рублей на помощь медицинским учреждениям и меры по противодействию COVID-19 в регионах присутствия, говорится в сообщении компании.

В том числе 55 миллионов рублей выделено на помощь местным больницам и медицинским учреждениям, и 48 миллионов рублей на дополнительные меры по противодействию COVID-19 на территориях присутствия компании.

Средства направлены на приобретение современных рентгеновских аппаратов, 30 кислородных модулей для поддержки легких при острых формах пневмонии, комплектующих для подачи смеси кислорода и сжатого воздуха в легкие, кислородных увлажнителей, дезинфицирующих средств, защитных масок, респираторов и защитных очков, стерильных перчаток, защитных средств для персонала и пациентов, а также дополнительное финансирование медицинских учреждений в моногородах и на территориях предприятий СУЭК.

Помощь медицинским учреждениям от СУЭК продолжается с учетом данных по распространению коронавируса и потребностей медицинских учреждений регионов, говорится в сообщении.

СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 66 тысяч человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.