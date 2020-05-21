МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток группы "Акрон" по МСФО в первом квартале 2020 года составил 153 миллиона долларов против прибыли в 133 миллиона долларов годом ранее, говорится в сообщении одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России.

EBITDA снизилась на 31%, до 110 миллионов долларов, выручка снизилась на 5%, до 423 миллионов долларов. Чистый долг за отчетный период вырос на 4%, до 1,258 миллиарда долларов.

"Убыток в основном сформирован неденежными статьями, а именно, отрицательными курсовыми разницами по переоценке валютных активов и обязательств на фоне резкого ослабления курса рубля к доллару в отчетном периоде, эффект от которых составил минус 148 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Группа "Акрон" включает предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основным владельцем "Акрона" является Вячеслав Кантор.