ВАШИНГТОН, 6 авг /ПРАЙМ/. США возобновляют взимание пошлин на алюминий из Канады, сообщил президент Дональд Трамп.

"Сегодня я подписал постановление, которое защитит американскую промышленность путем повторного введения пошлин на алюминий из Канады", — заявил Трамп, выступая в Огайо.

По его словам, Канада "получает преимущества за наш счет" и наносит ущерб американской алюминиевой промышленности. Он напомнил, что несколько месяцев назад администрация США согласилась убрать эти пошлины в ответ на обещание правительства Канады, что алюминий этой страны "не будет заполнять наш рынок и убивать рабочие места".

"Производители алюминия из Канады нарушили это обещание, и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер посоветовал мне, что этот шаг по введению пошлин абсолютно необходим, чтобы защитить нашу алюминиевую промышленность. Чтобы быть сильной страной, Америка должна быть промышленной страной и ею не должна руководить кучка дураков. Это означает защиту национальной промышленной базы", — сказал президент.