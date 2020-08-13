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МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Чистый убыток ОК "Русал" по МСФО в первом полугодии 2020 года составил 124 миллиона долларов против прибыли за аналогичный период прошлого года в размере 625 миллионов долларов, следует из отчета компании.

Скорректированный чистый убыток снизился на 35,7%, до 63 миллионов долларов, нормализованный чистый убыток составил 76 миллионов долларов против нормализованной чистой прибыли годом ранее на сумму 666 миллионов долларов. Скорректированный показатель EBITDA упал в 2,4 раза, до 219 миллионов долларов, как поясняется в релизе компании, под влиянием значительного падения цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (на 12,8%, до 1592 долларов за тонну), которое было частично нивелировано сокращением себестоимости в алюминиевом сегменте. Валовая прибыль сократилась на 38,5%, до 495 миллионов долларов, выручка — на 15,2%, до 4,015 миллиарда долларов.

В том числе выручка от реализации алюминия снизилась на 14,4%, до 3,318 миллиарда долларов, что в первую очередь связано с падением средневзвешенной цены реализации алюминия на 10,4%, до 1,756 долларов за тонну, а также со снижением объемов реализации на 4,4%. Выручка от реализации глинозема сократилась на 28,8%, до 242 миллионов долларов, от реализации фольги и прочей алюминиевой продукции — на 13.2%, до 178 миллионов долларов. Себестоимость реализации уменьшилась на 10,5%, до 3,52 миллиарда долларов, преимущественно в связи с падением объемов реализации алюминия и снижением курса российского рубля по отношению к доллару США.

"В первые месяцы 2020 года мировые рынки переживали значительные потрясения, вызванные вспышкой коронавируса. Этот и другие факторы, включая резкое падение цен на нефть, привели к высокой волатильности на фондовом рынке и падению индексов, а также к снижению курса российского рубля. В результате эпидемии COVID-19 цены на алюминий продолжили снижение, что оказало негативное влияние на выручку и доходность группы, но было частично компенсировано ослаблением рубля и снижением стоимости сырья вследствие падения цен на нефть", — отметили в "Русале".

Капзатраты компании в первом полугодии выросли на 13,6%, до 401 миллиона долларов. Чистый долг в течение отчетного периода снизился на 7,8% и на 30 июня составил 5,964 миллиарда долларов. При этом в "Русале" отметили выполнение ключевых показателей эффективности (KPI) в области устойчивого развития за 2019 год по сделке предэкспортного финансирования на сумму 1,085 миллиарда долларов, заключенной в октябре 2019 года. "Целевые показатели на 2019 год были достигнуты или перевыполнены, поэтому ключевая процентная ставка по кредиту будет снижена до 2,1%, начиная с августа 2020 года", — сообщили в "Русале".

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2019 году пришлось 5,9% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа En+ (56,88% акций) и СУАЛ (26,5% акций), 16,62% акций находятся в свободном обращении. "Русал" в 2019 году сохранил выпуск алюминия на уровне 3,757 миллиона тонн.