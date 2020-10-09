ХАБАРОВСК, 9 окт /ПРАЙМ/. Горнодобытчики Хабаровского края нарастили объем производства олова на 12,5% по сравнению с прошлым годом, идет наращивание мощностей по производству металла, сообщает правительство региона.

"За 8 месяцев показатель в регионе увеличился к прошлогоднему на 12,5%. Рост произошел за счет увеличения на 24% объемов переработки руды и увеличения на 63% среднего содержания олова в руде. Это отразилось на конечном результате", — говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве природных ресурсов края, сейчас идет постепенное наращивание мощностей по производству олова. В прошлом году было добыто 2,3 тысячи тонн этого металла. В советское время в Солнечном районе производили до 4 тысяч тонн олова, а также дополнительно до 8 тысяч тонн меди в концентрате. Сегодня предприятие стремится выйти на прежние объемы.

Разработка олова в Солнечном районе в поселке Солнечный ведется АО "Оловянная рудная компания". Там стоит горно-обогатительный комбинат. Производство олова в регионе ведется с 60-х годов прошлого века.

По данным министерства, на 1 сентября по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в бюджет Хабаровского края поступило 4,8 миллиарда рублей налогов. Это почти на 308 миллионов рублей больше, чем за тот же период 2019 года, и на 533 миллиона рублей превышает плановый показатель. План по налогам к осени оказался исполнен на 109,8%.