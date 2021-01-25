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2021
https://1prime.ru/industry_and_energy/20210125/832883027.html
В России начался переход на интенсивную модель лесного хозяйства
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Новая стратегия развития лесного комплекса до 2030 года постулирует переход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства, заявила заместитель главы правительства РФ Виктория... ПРАЙМ, 25.01.2021
древесина, россия, новости, промышленность, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Новая стратегия развития лесного комплекса до 2030 года постулирует переход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства, заявила заместитель главы правительства РФ Виктория Абрамченко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
"Стратегия закрепляет переход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства. Это означает, что мы повышаем экономику заготовки древесины не посредством вовлечения в рубку новых территорий (повышая логистические и хозяйственные затраты), а благодаря эффективной организации выборочных рубок и уходу за лесами”, — сказала вице-премьер.
Она пояснила, что прогрессивные технологии ухода за лесом позволят получать в два раза больше древесины с единицы площади при одновременном достижении заданных параметров воспроизводства лесов.