МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Новая стратегия развития лесного комплекса до 2030 года постулирует переход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства, заявила заместитель главы правительства РФ Виктория Абрамченко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"Стратегия закрепляет переход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства. Это означает, что мы повышаем экономику заготовки древесины не посредством вовлечения в рубку новых территорий (повышая логистические и хозяйственные затраты), а благодаря эффективной организации выборочных рубок и уходу за лесами”, — сказала вице-премьер.

Она пояснила, что прогрессивные технологии ухода за лесом позволят получать в два раза больше древесины с единицы площади при одновременном достижении заданных параметров воспроизводства лесов.