МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. ОК "Русал" в 2020 году произвела 3,755 миллиона тонн алюминия, что на 0,1% меньше по сравнению с предыдущим годом, следует из сообщения компании. Суд отказал Дерипаске в выдаче дополнительных документов по санкциям

Продажи первичного алюминия и сплавов при этом снизились на 6%, до 3,926 миллиона тонн, средняя цена реализации алюминия (включает цену на Лондонской бирже металлов, региональную и продуктовую премии) в отчетный период составила 1,805 тысячи долларов, уменьшившись на 6%. Снижение продаж в компании связывают с высокой базой предыдущего года, когда объем реализации превысил обычный уровень в результате продаж избыточных запасов алюминия накопленных в 2018 году в период действия санкций США. При этом доля Европы в общем объеме продаж снизилась до 45% с 54% годом ранее, а доля Азия увеличилась до 25% с 17%.

Объем производства глинозема в 2020 году вырос на 4,1%, до 8,182 миллиона тонн. Добыча бокситов снизилась на 7,5%, до 14,838 миллиона тонн, в основном, из-за приостановки операционной деятельности в Гайане, нефелиновой руды — выросла на 8,4%, до 4,599 миллиона тонн. Выпуск фольги и упаковки увеличился на 5,5%, до 103 тысяч тонн.

В четвертом квартале 2020 года выпуск алюминия относительно предыдущего квартала увеличился на 1,2%, до 950 тысяч тонн, глинозема — на 6,1%, до 2,142 миллиона тонн. Добыча бокситов сократилась на 7,6%, до 3,539 миллиона тонн, нефелиновой руды — на 7,7%, до 1,121 миллиона тонн. Выпуск фольги и упаковки увеличился на 4,3%, до 27,8 тысячи тонн. Реализация алюминия возросла на 2%, до 1,028 миллиона тонн при средней цене 1,94 тысячи долларов за тонну (рост на 10,1%).

Мировой спрос на алюминий, как отметили в "Русале", по итогам 2020 года снизился на 1,7%, до 63,9 миллиона тонн, в то же время Китай продемонстрировал устойчивый рост спроса, частично компенсировав его падение в остальном мире. При этом Китай снизил экспорт алюминия по сравнению с 2019 годом на 15,2%, до 4,84 миллиона тонн и увеличил импорт до 1,06 миллиона тонн с 75 тысяч тонн годом ранее, тем самым став для отрасли важной балансирующей силой, поглощающей избыточное предложение. Профицит металла на рынке в 2020 году составил 1,4 миллиона тонн.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2019 году пришлось 5,9% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа En+ (56,88% акций) и СУАЛ (26,5% акций), 16,62% акций находятся в свободном обращении.

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