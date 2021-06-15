2021-06-15T16:27:00+03:00
2021-06-15T16:44:20+03:00
2021-06-15T16:27:00+03:00
2021
https://1prime.ru/industry_and_energy/20210615/833936557.html
Промпроизводство в США в мае выросло на 0,8%
Промышленность
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем промышленного производства в США в мае вырос на 0,8% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС. Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали увеличения показателя на... ПРАЙМ, 15.06.2021
промпроизводство, сша, новости, промышленность, экономика
https://1prime.ru/images/83230/92/832309238.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83230/92/832309238.jpg
https://1prime.ru/images/83230/92/832309237.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83230/92/832309237.jpg
https://1prime.ru/images/83230/92/832309236.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83230/92/832309236.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210615/833935982.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в мае вырос на 0,8% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали увеличения показателя на 0,6%.
Кроме того, показатель апреля был пересмотрен до роста на 0,1% с увеличения на 0,5%.
Загрузка промышленных мощностей в США в мае выросла до 75,2% с уровня апреля в 74,6%, что на 4,4 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Индикатор также оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших его значения на отметке 75,1%.
Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.