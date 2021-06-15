МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в мае вырос на 0,8% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС. Розничные продажи в США в мае упали сильнее прогноза

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали увеличения показателя на 0,6%.

Кроме того, показатель апреля был пересмотрен до роста на 0,1% с увеличения на 0,5%.

Загрузка промышленных мощностей в США в мае выросла до 75,2% с уровня апреля в 74,6%, что на 4,4 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Индикатор также оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших его значения на отметке 75,1%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.