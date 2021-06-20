МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов считает, что применение шантажа как способа диалога с Россией бесполезно, сообщило РИА Новости. Минтранс призвал работников на транспорте вакцинироваться

"Мы просто показали, что разговаривать с Россией языком шантажа — это бесполезно", — сообщил вице-премьер.

Также Борисов ответил на вопрос журналиста о том, какие изменения авиа- и судостроительные заводы Сибири и Дальнего Востока привнесли в отношения России и США.

Юрий Борисов рассказал о технологиях изготовления "российского крыла" для пассажирского самолета МС-21, которое производят на Иркутском авиазаводе.

"Оно (российское крыло — ред.) должно было быть с самого начала композитным… Мы получали эти материалы из Америки, они получали еще частично из Японии, но, как вы знаете, два года назад кое-что случилось. Несмотря, что это гражданский лайнер, несмотря на то, что мы участники ВТО, вот просто в одностороннем порядке, без всяких объяснений, взяли и запретили", — отметил вице-премьер.

Технологии изготовления "российского крыла"стали "совместным трудом учёных из МГУ, из корпорации Росатом", рассказал Борисов.

Напомним, что МС-21 — гражданский самолет среднемагистрального класса. В 2020 году авиалайнер совершил первый полёт с двигателями, изготовленными в России.