МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Москва за 2020 год экспортировала за рубеж электронные детали и платы на сумму 159,21 миллиона долларов, доля Москвы в общероссийском объеме экспорта равна 24,7%, сообщается на сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова. Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах

"По итогам 2020 года Москва экспортировала за рубеж электронные детали и платы на сумму 159,21 миллиона долларов. Доля Москвы в общероссийском объеме экспорта равна 24,7%, по этому показателю столица занимает второе место среди остальных регионов России", — говорится в сообщении.

По словам Ефимова, в 2020 году московские компании поставили микросхемы, электронные детали и платы в 101 страну мира.

Добавляется, что лидером по экспорту является аппаратура приема, преобразования и передачи информации, чей объем поставок составил 65,1 миллиона долларов. Второе место занял экспорт карточек с чипами, их экспортировали на сумму 11,4 миллиона долларов. Также среди лидеров отмечаются коммуникационная аппаратура, компьютерные устройства ввода и вывода, а также электронные интегральные схемы.