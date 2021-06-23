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2021
https://1prime.ru/industry_and_energy/20210623/834007925.html
Москва экспортировала за рубеж платы на 160 миллионов долларов
Промышленность
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Москва за 2020 год экспортировала за рубеж электронные детали и платы на сумму 159,21 миллиона долларов, доля Москвы в общероссийском объеме экспорта равна 24,7%, сообщается на... ПРАЙМ, 23.06.2021
технологии, экспорт, москва, новости, промышленность, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Москва за 2020 год экспортировала за рубеж электронные детали и платы на сумму 159,21 миллиона долларов, доля Москвы в общероссийском объеме экспорта равна 24,7%, сообщается на сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
"По итогам 2020 года Москва экспортировала за рубеж электронные детали и платы на сумму 159,21 миллиона долларов. Доля Москвы в общероссийском объеме экспорта равна 24,7%, по этому показателю столица занимает второе место среди остальных регионов России", — говорится в сообщении.
По словам Ефимова, в 2020 году московские компании поставили микросхемы, электронные детали и платы в 101 страну мира.
Добавляется, что лидером по экспорту является аппаратура приема, преобразования и передачи информации, чей объем поставок составил 65,1 миллиона долларов. Второе место занял экспорт карточек с чипами, их экспортировали на сумму 11,4 миллиона долларов. Также среди лидеров отмечаются коммуникационная аппаратура, компьютерные устройства ввода и вывода, а также электронные интегральные схемы.