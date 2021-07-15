МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в июне вырос на 0,4% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали увеличения показателя на 0,6%.

Кроме того, показатель мая был пересмотрен до роста на 0,7% с увеличения на 0,8%.