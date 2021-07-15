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2021
https://1prime.ru/industry_and_energy/20210715/834210260.html
Промпроизводство в США в июне выросло хуже прогноза
Промышленность
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Объем промышленного производства в США в июне вырос на 0,4% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС. Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали увеличения показателя... ПРАЙМ, 15.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в июне вырос на 0,4% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали увеличения показателя на 0,6%.
Кроме того, показатель мая был пересмотрен до роста на 0,7% с увеличения на 0,8%.