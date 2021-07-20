МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" с 6 сентября по 31 ноября на час увеличит рабочий день в подразделениях, связанных с производством автомобилей, на фоне роста спроса на машины в РФ, говорится в сообщении компании. "АвтоВАЗ" планирует в ближайшие годы выпустить пять новых моделей Lada

"АвтоВАЗ" планирует ввести с 6 сентября по 31 ноября увеличенный на 1 час рабочий день в подразделениях, связанных с производством автомобилей. Дополнительное рабочее время смен связано с продолжающимся ростом российского автомобильного рынка и необходимостью более чем на 10% увеличить производственный план. Оплата дополнительного рабочего времени будет производиться в двойном размере", — отметили в компании.

При этом актуальный производственный план на 2021 год "АвтоВАЗ" не раскрывает.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

Продажи компании в первом полугодии составили 200,2 тысячи автомобилей. Это на 51% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 14,9% выше результатов первого полугодия "доковидного" 2019 года.