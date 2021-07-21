МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в кабинет министров вопрос о ситуации с возможными потерями "Русала" в связи с экспортной пошлиной на алюминий, отметив, что и в Кремле внимательно наблюдают за отраслью. "Русал" ожидает значительных потерь из-за экспортной пошлины на алюминий

Ранее замгендиректора "Русала" по продажам в РФ, СНГ и Китае Роман Андрюшин сообщил, что потери из-за введения экспортной пошлины на алюминий из России могут составить сотни миллионов долларов, компания может рассмотреть консервацию отдельных производственных мощностей.

"Безусловно, мы внимательно наблюдаем за тем, какая ситуация в этих отраслях развивается. Но все-таки это прерогатива правительства. И вопрос, конечно, нужно адресовать в кабинет министров", — ответил Песков на вопрос журналистов, следит ли Кремль за ситуацией и будет ли рекомендовать правительству поиск других решений.

Правительство РФ 25 июня утвердило введение пошлин на экспорт из России черных и цветных металлов. Пошлины вводятся с 1 августа по 31 декабря 2021 года, они будут состоять из базовой ставки в 15% и специфического компонента. Для цветных металлов специфическая пошлина рассчитывалась в зависимости от вида металла. Для меди пошлина составит не менее 1,226 тысячи долларов за тонну, для никеля — не менее 2,321 тысячи долларов, для алюминия — не менее 254 долларов.