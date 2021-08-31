МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Около десяти сквозных кросс-отраслевых проектов, направленных на развитие электронной промышленности и внедрение отечественных решений во всех секторах экономики, запустят в России до конца года, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Росприроднадзор хочет регулировать промышленность жестче, чем в ЕС

"До конца года в России будет запущено не меньше 10 сквозных кросс-отраслевых проектов, направленных на развитие электронной промышленности и внедрение отечественных решений во всех секторах экономики. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, выступая на совещании, посвященном формированию спроса на российскую радиоэлектронную продукцию", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что, по словам Мишустина, научный и технический потенциал России позволяет наладить полный цикл производства электронной продукции — от материалов и компонентов до конечных устройств и сервисов на их основе.

Во внедрении отечественных решений заинтересованы все сектора российской экономики. Важно грамотно выстроить цепочку между разработчиками и потребителями, которая позволила бы увязать потребности рынка, возможности производителей и организаций-интеграторов, а также создать правильные инструменты формирования спроса на радиоэлектронную продукцию. Такая система в России уже отрабатывается.

"На уровне правительственной комиссии по цифровому развитию с этого года запущена модель реализации сквозных кросс-отраслевых проектов, направленных на развитие производства радиоэлектронной продукции в формате полного цикла. По каждому такому проекту будет якорный потребитель со своим массовым спросом….Мы будем масштабировать этот подход, поскольку он позволяет сформировать устойчивый спрос на продукцию наших микроэлектронных производств", — отметил Мишустин.

Премьер-министр уточнил, что на сегодняшний день определено уже пять проектов, где заказчиками выступают государственные компании. В их числе "Ростелеком" (магистральное оборудование сетей связи), а также ВТБ и "Росатом" (аппаратно-программные и вычислительные комплексы для корпоративных информационных платформ).

В совещании приняли участие вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, представители крупнейших компаний, включая "Росатом", "Ростех", РЖД, АФК "Система", Сбербанк, ВТБ, "Роснефть", "Газпром нефть", "Россети", "Яндекс", Mail.ru Group, МТС, "Мегафон", уточняет пресс-служба.