МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на алюминий подскочили до рекордных уровней на фоне госпереворота в Гвинее, однако нового витка роста цен на внутреннем рынке России ждать не стоит, поскольку власти РФ имеют достаточно инструментов для их сдерживания, заявила РИА Новости руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина. "Русал" может лишиться трети производства алюминия из-за событий в Гвинее

В воскресенье офицеры гвинейских сил специального назначения во главе с полковником Мамади Думбуя, который ранее служил во французском иностранном легионе, задержали президента страны, позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия конституции и закрытии границ этой африканской страны. По словам Думбуя, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.

"Мировые цены на алюминий подскочили до максимума более чем за 10 лет после сообщений о военном перевороте в Гвинее — крупнейшем в мире поставщике сырья для производства алюминия. На этом фоне нарастают опасения роста и внутренних цен на металл в России", — сказала Сафина.

Эти риски, по ее словам, усугубляются тем фактом, что у крупнейшего российского производителя алюминия — "Русала" — на территории Гвинеи располагаются несколько предприятий по добыче бокситов и боксито-глиноземный комплекс.

"Учитывая и так уже существенное повышение цен с начала 2021 года, новый виток роста внутренних цен может негативно сказаться на множестве смежных отраслей, где используется алюминий. Тем не менее, российские власти имеют ряд инструментов оперативного реагирования для смягчения негативного влияния со стороны неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры", — заявила эксперт.

В частности, она напомнила, что в России с 1 августа действуют экспортные пошлины, размер которой может быть пересмотрен в случае, если текущего уровня будет недостаточно для формирования преимущественного положения у внутреннего рынка. "Во-вторых, ФАС России в последнее время усилила контроль за металлургами, особенно учитывая фактически монопольное положение "Русала" в России", — добавила Сафина.

Ранее в понедельник источник в алюминиевой отрасли сообщил РИА Новости, что из-за событий в Гвинее "Русал" может потенциально потерять треть производства алюминия в связи с сокращением потока сырья. По его словам, компенсировать эти потери неоткуда, а использование других источников сырья приведет к росту себестоимости алюминия по сравнению с использованием импортного боксита.

В июле замгендиректора по продажам в "Русала" в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин отмечал, что компания действует в рамках предписания ФАС, ограничивающего рост цен на алюминий и выданного еще в 2013 году. П его словам, "Русал" ежемесячно отчитывается в ФАС по ценообразованию на внутреннем рынке и действует в строгом соответствии с предписанием.