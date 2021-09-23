МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Польская компания KGHM Polska Miedz и американская компания NuScale Power LLC заключили соглашение о разработке и строительстве в Польше ядерных реакторов малой мощности, передает корреспондент РИА Новости.

"Соглашение касается развития ядерных технологий в виде модернизации существующих угольных турбин или развития новых источников ядерной энергии в виде малых модульных реакторов — от 1 до 12 модулей мощностью по 77 МВт каждый", — пояснили в KGHM.

Соглашение заключено на трехсторонней основе с участием PBE Molecule Sp. z o. o. Sp. k. – консалтинговой компании, специализирующейся на вопросах энергетики.

Ожидается, что первый реактор, построенный в рамках данного соглашения будет запущен в 2029 году.

Замминистра госактивов Кароль Рабенда заявил во время церемонии подписания, что наряду с возобновляемыми источниками энергии Польше необходимы стабильные энергетические источники.

"Мы находимся на пороге энергетической трансформации Польши. Она является не только вызовом, но также шансом, импульсом для польской экономики. Мы развиваем возобновляемые источники энергии, но стабильности мы не достигнем без ядерной энергетики. Поэтому мы хотим развивать ядерную энергию вместе с энергетикой возобновляемой", — сказал Рабенда.

Глава NuScale Power LLC Джон Хопкинс в свою очередь заявил, что подписанное соглашение "прежде всего касается строительства в Польше малых ядерных реакторов. "Мы будем использовать современные технологии, которые заменят ископаемое топливо", — сказал он.

Польша не обойдется без ядерной энергетики, заявил в июле нынешнего года уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. Сообщалось, что власти Польши намереваются построить шесть атомных энергоблоков общей мощностью 6-9 ГВт. Первый из них планируется запустить в районе Гданьского взморья в 2033 году.

В Польше сейчас нет АЭС. В стране в 1980-х годах начинали строить атомную станцию "Жарновец", но в 1990 году ее сооружение было прекращено. В настоящее время около 70% энергетических мощностей Польши работают на угольном топливе.

Крупные польские предприниматели Зигмунд Солож и Михал Соловов намерены построить в центре страны атомную электростанцию, сообщил в конце августа телеканал Polsat.

Отмечалось, что эта АЭС будет работать на базе американских технологий малых модульных реакторов.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила ранее, что Штаты хотят распространить свои технологии в сфере ядерной энергетики на Центральную и Восточную Европу, в том числе Польшу.

Интерес разных стран к атомным электростанциям малой мощности (АСММ) растет. Такие энергоблоки установленной электрической мощностью до 300 МВт могут, среди прочего, быть использованы как объекты локальной энергетики для энергоснабжения удаленных изолированных потребителей.

Целевыми потребителями энергоресурсов в этом случае будут отдельные группы населенных пунктов и промышленных предприятий, имеющих компактное расположение.

Актуальной областью возможного применения АСММ считается энергоснабжение таких единичных потребителей, как, например, буровые платформы, горно-обогатительные комплексы, металлургические предприятия и другие энергоемкие производства.

Малые модульные реакторные установки могут быть построены независимо друг от друга или в виде модулей в большом комплексе, с добавлением мощности постепенно, по мере необходимости, что позволяет гибко подходить к выбору величины мощностей АЭС.