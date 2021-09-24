МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель совета директоров "Сибур Холдинга" Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве между правительством республики и компанией, говорится в совместном релизе "Сибура" и ТАИФ.

В пятницу компании сообщили, что приступили к завершению сделки по объединению, подписав соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании на базе ПАО "Сибур Холдинг". Стороны решили досрочно приступить ко второму этапу договоренностей и реализовать опцион на полную консолидацию акций группы ТАИФ, на завершение всех процедур по закрытию сделки потребуется несколько дней.

После завершения всех инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, объединенная компания войдет в ТОП-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков, отмечается в релизе.

По словам Михельсона, республика Татарстан и "Сибур" выиграют от сделки, объединение активов "Сибур Холдинг" и ТАИФ позволит создать дополнительные рабочие места, дать прирост налоговой базе Татарстана. "Обе стороны очень много выиграют… Татарстан сейчас выиграет от того, что у ТАИФ не будет проблем с сырьевой базой… Главное — создание дополнительных рабочих мест, создание больших инвестиций, это даст прирост и налоговой базы, которую получает Татарстан", — сказал он.

"В рамках процесса объединения компаний президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель совета директоров ПАО "Сибур Холдинг" Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и компанией", — сообщили "Сибур" и ТАИФ.

Стороны, как отмечается в пресс-релизе, договорились о развитии и укреплении экономической стабильности Татарстана и формировании на территории региона благоприятного инвестиционного климата.

Правительство республики и компания планируют взаимодействовать в области устойчивого развития, создавать условия для повышения уровня жизни населения, стимулировать инвестиционную, научно-техническую и инновационную деятельности на территории Татарстана.