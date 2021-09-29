МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. "Северсталь" приобрела более 40 патентов у американской компании Arcanum Alloys Inc, занимающейся разработкой и получением инновационных материалов на базе диффузионного легирования сталей, нацелена поставлять продукцию для производства электромобилей и беспилотников, говорится в сообщении металлургической компании.

В планах "Северстали" до конца 2021 года запустить опытное производство проката с использованием новой технологии на площадке Череповецкого металлургического комбината. По его итогу будет принято решение об объемах выпуска этого проката, а также о дальнейшем масштабировании.

Arcanum Alloys разработала уникальную технологию формирования специального сплава на поверхности проката, которая позволяет производить металлопродукцию с улучшенными характеристиками и превосходной формуемостью. При этом себестоимость производства будет ниже традиционной технологии производства нержавеющей стали. Перспективные разработки в рамках этой технологии нацелены на получение уникальных видов электротехнических сталей для применения в электромобилях, беспилотных летательных аппаратах и на других быстрорастущих рынках.

"Приобретение у Arcanum Alloys интеллектуальных прав на использование прорывных для металлургии технологий — не просто взгляд в будущее. Уже в ближайшее время "Северсталь" предложит рынку по-настоящему уникальные продукты, которые могут быть интересны не только клиентам традиционных для нас отраслей и сегментов. Мы нацелены на быстрорастущие рынки. Один из них — рынок электромобилей", — отмечает директор по развитию бизнеса и корпоративным венчурным проектам "Северстали" Андрей Лаптев.

По его словам, это возможность начать поставлять уникальную продукцию за рубеж, так как приобретенные патенты зарегистрированы во многих странах мира, в том числе ключевых для "Северстали" регионах Европы, Азии и Северной Америки.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов. В компании работают около 50 тысяч человек. "Северсталь" в 2020 году снизила выпуск стали на 4%, до 11,314 миллиона тонн.