МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в августе сократилось на 27% в годовом выражении, до 37,3 тысячи автомобилей, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Власти Британии прокомментировали ситуацию с нехваткой топлива

Производство автомобилей для внутреннего рынка за прошлый месяц выросло на 3,3%, до 8,05 тысячи машин, а автомобилей, направляемых на экспорт, упало на 32,5%, до 29,2 тысячи.

С начала года производство автомобилей при этом выросло, на 13,8%, до 589,6 тысячи, для внутреннего рынка — увеличилось на 5,9%, до 99,05 тысячи, на экспорт — поднялось на 15,6%, до 490,5 тысячи, говорится в сообщении SMMT.

В марте SMMT указывала, что, согласно последнему прогнозу, производство автомобилей в Великобритании выйдет на путь восстановления в текущем году и составит по его итогам 1,05 миллиона, что на 15,8% больше, чем годом ранее. По прогнозам, в 2022 году производство автомобилей достигнет 1,1 миллиона, с потенциалом для дополнительного роста, однако оно останется ниже 1,3 миллиона машин, произведенных в 2019 году.