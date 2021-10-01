МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Правительство России одобрило запрет на промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней, следует из сообщения на сайте кабмина. Правительство поддержит производителей зерна в регионах

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Также в августе правительство РФ на полгода ввело запрет на вывоз из страны этих животных для защиты популяции морских млекопитающих, которые пользуются большим спросом за рубежом.

Кроме того, Минэкономразвития РФ было поручено внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о введении временного запрета на вывоз морских млекопитающих со всей таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Вопрос о необходимости запрета на вывоз китообразных из России встал после резонансного вылова косаток и белух и содержания их перед отправкой в Китай в так называемой "китовой тюрьме" в 2018 году. Экологи и защитники животных выступали за запрет такой деятельности, подобная инициатива РОИ собрала 100 тысяч подписей.