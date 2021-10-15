МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. АК "Алроса" за 9 месяцев 2021 года увеличила добычу алмазов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%, до 23,3 миллиона карат, следует из сообщения компании. "Газпром нефть" в 2022 году может нарастить добычу нефти

В третьем квартале 2021 года добыча алмазов по сравнению с предыдущим кварталом выросла на 26%, до 8,8 миллиона карат. Факторами роста в компании называют сезонный рост обработки песков "Алмазов Анабара", рост обработки руды Удачнинского ГОКа и плановое увеличение добычи на трубке Нюрбинская.

Запасы алмазов на 30 сентября составили 8,6 миллиона карат, увеличившись в течение третьего квартала на 0,2 миллиона карат.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.