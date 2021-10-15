МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Камаза" по РСБУ в январе-сентябре 2021 года выросла на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль JP Morgan за январь-сентябрь выросла в 2,2 раза

Выручка по итогам 9 месяцев составила 169 миллиардов рублей, что на 32% выше прошлогодних результатов. Прибыль до налогообложения выросла в 3,7 раза, до 4,3 миллиарда рублей.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% — до 32,7 тысячи грузовиков.