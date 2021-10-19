СОЧИ, 19 окт — ПРАЙМ. Минпромторг РФ ожидает принятия до конца года указа президента РФ о запрете использования импортной электроники на объектах критической инфраструктуры, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

"Все ждём указа о запрете использования иностранной электроники и программного обеспечения в критической информационной инфраструктуре. Я надеюсь, что вот-вот до конца года этот документ будет президентом подписан", — сказал Шпак в ходе XX форума "Спектр-2021".