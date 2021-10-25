МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, впереди у кабмина большая работа по внедрению современных механизмов борьбы с контрафактом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Правительство одобрило коронавирусные субсидии циркам

"В этом году правительство приняло стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие пять лет. Для ее реализации сформирован комплексный план мероприятий. Сегодня этот документ утвержден", — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что теперь правительству предстоит проделать большую работу "по созданию и внедрению современных механизмов и методов борьбы с контрафактом". "Прежде всего надо развивать системы маркировки и прослеживаемости товаров, внедрять комплексный мониторинг во всех отраслях промышленности, подготовить качественные прогнозы развития ситуации на теневых рынках", — подчеркнул Мишустин.