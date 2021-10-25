Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности
Правительство РФ утвердило стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, впереди у кабмина большая работа по внедрению современных механизмов борьбы с контрафактом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"В этом году правительство приняло стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие пять лет. Для ее реализации сформирован комплексный план мероприятий. Сегодня этот документ утвержден", — сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что теперь правительству предстоит проделать большую работу "по созданию и внедрению современных механизмов и методов борьбы с контрафактом". "Прежде всего надо развивать системы маркировки и прослеживаемости товаров, внедрять комплексный мониторинг во всех отраслях промышленности, подготовить качественные прогнозы развития ситуации на теневых рынках", — подчеркнул Мишустин.