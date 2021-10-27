МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Объединенная компания "Русал" за девять месяцев 2021 года произвела 2,811 миллиона тонн алюминия, что на 0,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании. "Русал" будет отстаивать свою позицию по ценам на фольгу в США

Продажи первичного алюминия и сплавов при этом увеличились на 0,6%, до 2,915 миллиона тонн, при средней цене реализации (включает цену на Лондонской бирже металлов, региональную и продуктовую премии) 2,426 тысячи долларов за тонну (рост на 38%).

В третьем квартале 2021 года выпуск алюминия увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,8%, до 943 тысяч тонн. Продажи алюминия сократились на 11,8%, до 915 тысяч тонн, при средней цене реализации 2,729 тысячи долларов за тонну (рост на 11,6%).

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2020 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа "Эн+" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении. "Русал" в 2020 году снизил выпуск алюминия на 0,1%, до 3,755 миллиона тонн.