МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в среду Путин проведет заключительное совещание по развитию ОПК. "Сегодня будет тема, связанная с оснащением наших вооруженных сил новыми передовыми видами вооружений", — сказал он.

Кроме того, позже в течение дня Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Президент работает в Сочи и мероприятия состоятся там.

Также по словам Пескова, президент РФ пока не планирует встречаться с коллегами по ОПЕК+. Данной темой занимается зампредседателя правительства Александр Новак. Отвечая на вопрос, есть ли у Путина в планах телефонные контакты с коллегами по ОПЕК+, Песков сказал: "В настоящий момент нет. Вы знаете, что со своими коллегами по ОПЕК+ находится в постоянном контакте вице-премьер Новак, который и курирует у нас это направление работы. А Новак в свою очередь находится в постоянном рабочем контакте с президентом".

На вопрос, планируются ли контакты на эту тему внутри России, он также ответил отрицательно.

Очередное заседание ОПЕК+, на котором будет утвержден уровень добычи на декабрь, пройдет 4 ноября.