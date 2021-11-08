МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. "Камаз" увеличил производство в октябре на 10,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — до 4,4 тысячи автомобилей, говорится в сообщении автопроизводителя. На что нужно обратить внимание при выборе кредита на авто

При этом с начала года заводы и подразделения "Камаза" увеличили выпуск машин на 20% — до 35,5 тысячи штук.

"В октябре было выпущено 4 390 машкомплектов (+10,3% к октябрю 2020 года, 3 981 ед.). С начала года показатель достиг отметки 35 506 (+20%, АППГ – 29 573 ед.)", — указывается в сообщении.

Кроме того, запасных частей в октябре было отгружено на 2,8 миллиарда рублей (+12%), с начала года – на 25 миллиардов рублей (+25%), уточнили в компании.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% — до 32,7 тысячи грузовиков.