МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО в январе-сентябре 2021 года выросла в 7,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 79,177 миллиарда рублей, следует из материалов компании. Чистая прибыль Siemens за 2020-2021 фингод выросла в 1,5 раза

При этом выручка за девять месяцев выросла в 2,1 раза, до 261,3 миллиарда рублей, показатель EBITDA — в 2 раза, до 113,7 миллиарда рублей.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.

АК "Алроса" планирует добыть в 2021 году 32,5 миллиона карат алмазов, что на 3% превышает предыдущий прогноз, следует из сообщения компании.

При этом план по капзатратам на текущий год сохранен на ранее заявленном уровне — около 21 миллиарда рублей.

В августе "Алроса" подтвердила прогноз по добыче алмазов на 2021 год в объеме 31,5 миллиона карат, но при этом уточнила, что он может быть увеличен при оптимистичном сценарии на величину до 5%, то есть до 33 миллионов карат. Объемы продаж, как отмечали в компании, будут зависеть от рыночного спроса. В марте замглавы "Алросы" Алексей Филипповский сообщал, что в текущем году может быть продано примерно 34-36 миллионов карат алмазов.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.