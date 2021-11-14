ДУБАЙ, 14 ноя — ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров обошел павильоны российских авиапроизводителей и военных производителей и рассказал, что ждёт от выставки Dubai Airshow. Джабаров: Россия может закрыть небо авиакомпаниям Запада

"Для нас уже сложилось традиция — каждая авиационная выставка в Дубае приносит дополнительный вклад и возможности для нашей промышленности с точки зрения продвижения техники на зарубежные рынки, это касается как гражданских образцов, так и все-таки даже в первую очередь военных", — рассказал Мантуров.

"Если брать про ПО, мы впервые показываем "Витязь", до этого были другие образцы противовоздушной обороны, беспилотные", — добавил он.

"Мы до этого не так активно демонстрировали свою продукцию, в этом году впервые "Ореон" представлен как беспилотный аппарат компании "Кронштадт". Что касается экспозиции статической, то в этом году, наверное, самая большая за последние несколько лет наша экспозиция: это и МС-21-310 с российским двигателем ПД-14, и Superjet в комплектации "Аурус", это коллаборация с нашим автомобильным известным брендом, это уже вторая такая интеграция", — рассказал министр.

При этом глава Минпромторга рассчитывает на интерес коллег с Ближнего Востока к однодвигательному истребителю пятого поколения Checkmate. "Это первая презентация на внешних рынках, и это неспроста именно в Эмиратах — мы рассчитываем на этот рынок", — сказал он.