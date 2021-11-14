ДУБАЙ, 14 ноя — ПРАЙМ. Серийное производство однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate начнется в 2026 году, заявил на выставке Dubai Airshow в ОАЭ глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Мантуров рассказал, что Россия покажет на авиавыставке в Дубае

Первый полёт истребителя запланирован на 2023 год, добавил он.

Легкий тактический самолёт Checkmate ("Шах и мат") пятого поколения создан на базе научно-технического задела, полученного при разработке Су-57.