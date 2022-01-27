МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") по итогам прошедшего года снизил производство золота на 17,9% по сравнению с 2020 годом — до 449,8 тысячи унций, говорится в сообщении компании. Polymetal в 2021 году нарастил выпуск золота и серебра

При этом средняя цена реализации золота в году составила 1791 доллар за унцию (в 2020 году — 1748 долларов).

Petropavlovsk Plc зарегистрирована в Великобритании, основной офис расположен в Лондоне. У группы также есть офисы в Москве и Благовещенске, а основные активы расположены в Амурской области. Petropavlovsk входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота.