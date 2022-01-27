МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Группа "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в прошедшем году увеличила производство удобрений и прочей товарной продукции на 3,1% по сравнению с показателем 2020 года — до 10,48 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. Российские производители удобрений нарастили объемы производства

При этом выпуск удобрений вырос на 3,3%, до 10,306 миллиона тонн.

Объем продаж товарной продукции увеличился на 2,9%, достигнув 10,434 миллиона тонн, в том числе удобрений на 3%, до 10,257 миллиона.

В частности, продажи фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов увеличились на 1,2%, до 7,762 миллиона тонн, а их производство — на 4,2%, до 7,894 миллиона.

Группа "ФосАгро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%). Free float составляет 30,5%.