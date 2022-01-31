КЕМЕРОВО, 31 янв — ПРАЙМ. Угледобывающая компания "Сибантрацит" в 2021 году увеличила добычу угля на 28% по сравнению с 2020 годом, до 22,6 миллиона тонн, сообщает ее пресс-служба. Evraz снизил выпуск стали на 0,4%

"В 2021 году объем добычи группы "Сибантрацит" составил 22 миллиона 639 тысяч тонн, из них высококачественный антрацит Ultra High Grade — 14 миллионов 586 тысяч тонн, металлургический уголь марки Т — 8 миллионов 53 тысячи тонн. По сравнению с 2020 годом добыча выросла на 28%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что по динамике роста добычи 2021 год стал рекордным для компании, при этом "Сибантрацит" планирует сохранить высокие темпы производства в ближайшие три года в связи с продолжающимся ростом спроса на продукцию на международных рынках.

Подчеркивается, что компания экспортирует свыше 90% продукции. Отгрузка потребителям в 2021 году составила 22,3 миллиона тонн. Число долгосрочных контрактов с потребителями — 70%. Уточняется, что поставки на ключевой рынок — Китай — выросли на 18%, поставки в Индию — на 51%, в Южную Корею — на 38%. Также на 62% выросли продажи в Европе. "Русагро" увеличило выручку масложирового и сахарного сегментов

В 2021 году "Сибантрацит" диверсифицировал и увеличил эффективность экспортных отгрузок, начав поставки по Северному морскому пути из порта Усть-Луга, отправку угля судами большой вместимости из порта Тамань, подписал с АО "Мурманский морской торговый порт" (ММТП, входит в дивизион НТК, группы СУЭК) договор о перевалке в 2022 году 3 миллионов тонн угля с возможностью дальнейшего увеличения объемов и пролонгации договора до конца 2024 года, говорится в сообщении.

Группа "Сибантрацит" занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественого антрацита UHG, является крупнейшим в России производителем металлургических углей. В нее входят ведущие угольные компании Новосибирской области — производители антрацита АО "Сибирский Антрацит" и ООО "Разрез Восточный", а также крупное угледобывающее предприятие Кемеровской области ООО "Разрез Кийзасский".