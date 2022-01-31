МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Власти России при взаимодействии с угольщиками прорабатывают вопрос по зарплатам шахтеров, в качестве основного варианта рассматривается повышение месячных тарифных ставок, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина. Стало известно, кто может рассчитывать на зарплату от 200 тысяч рублей

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в угольной отрасли попросил уточнить понятие условно постоянной составляющей заработной платы шахтеров.

"В целях внесения изменений в соглашение Российским независимым профсоюзом работников угольной промышленности с участием Минтруда России, Минэнерго России и Ассоциации "Общероссийское отраслевое объединение работодателей угольной промышленности" организовано проведение коллективных переговоров", — говорится в публикации.

По сообщению правительства, стороны пришли к единому мнению о необходимости исключения сдельного приработка из условно-постоянной части заработной платы.

В сообщении кабмина также отмечается, что для сохранения доли условно-постоянной части заработной платы не ниже 70% необходимо компенсировать перенос сдельного приработка в условно-переменную часть заработной платы, и в качестве основного варианта прорабатывается увеличение месячных тарифных ставок шахтеров.

При этом в правительстве пояснили, что между сторонами продолжаются переговоры о механизме увеличения условно-постоянной части заработной платы и определении категорий работников, на которых и будут распространяться изменения.