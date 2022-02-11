МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в декабре вырос на 0,3% к ноябрю, сообщает национальное статистическое бюро страны. Эксперт заявил о временном характере роста цен в Европе

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель вырос на 0,1% в месячном выражении.

В годовом выражении показатель вырос на 0,4%, ожидался рост на 0,6%.

В ноябре промпроизводство в Великобритании увеличилось на 1% в месячном выражении, в годовом сократилось на 0,1%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в декабре в месячном выражении вырос на 0,2%, прогнозировался рост на 0,1%. В годовом исчислении показатель увеличился на 1,3% при прогнозе роста на 1,7%.