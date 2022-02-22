МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило постановление о регулировании объемов ввоза и использования в промышленности гидрофторуглеродов, негативно влияющих на климат планеты, сообщил кабмин. Правительство одобрило изменения в расчетах налога на прибыль организаций

Гидрофторуглероды широко применяются в промышленности, например, при производстве холодильников, кондиционеров, аэрозолей, ингаляторов. В то же время они наносят урон климату планеты, создают парниковый эффект и способствуют глобальному потеплению.

"В России вводится механизм государственного регулирования объемов ввоза, производства и использования в промышленности гидрофторуглеродов, которые относятся к группе парниковых газов и негативно влияют на климат планеты. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Под государственный контроль попадут дифторметан, декафторпентан, трифторметан, фторметан, гексафторпропан. Ежегодный объем их ввоза, производства и использования в промышленности будет постепенно сокращаться. Так, с 2022 года он не должен превышать 46,2 миллиона тонн, с 2024 года – 31,6 миллиона, с 2029 года – 14,6 миллиона, с 2034 года – 9,7 миллиона. С 2036 года и далее этот показатель не должен превышать 7,3 миллиона. Таким образом, потребление гидрофторуглеродов за эти годы сократится на 85%, заключает кабмин. Кабмин предлагает расширить льготный налоговый режим для месторождений

Отмечается, что документ был подготовлен в рамках выполнения обязательств России по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой. В 2020 году Россия приняла Кигалийскую поправку к этому протоколу, включив гидрофторуглероды в перечень веществ, регулируемых данным международным договором. Подписанным постановлением утверждаются правовые нормы в рамках российского законодательства.