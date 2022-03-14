МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов провел совещание с металлургическими компаниями и металлотрейдерами, на котором потребовал значительно ограничить цены на металлопродукцию и перезаключить действующие контракты по новым ценам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись совещания, которая имеется у него.

"Товарищи производители, цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, нас не устраивают. Цены должны быть опущены. Для этого вы нам представляете себестоимость своего производства. Я примерно могу сказать по горячекатаному прокату… Ваша себестоимость составляет… с учетом чуть подросшего кокса, наверное, 45 тысяч рублей. Ноябрьская была 43 тысячи. Значит… продавать горячекатаный прокат по 72 тысячи рублей вам невозможно. Максимум наценка, которую мы можем вам разрешить, ну 20%, может быть 25%", — сказал Евтухов. Минфин России утвердил временный порядок выплат по евробондам

"Цены должны быть пересчитаны у всех. То же самое по арматуре, холоднокатаному листу и всей остальной номенклатуре продукции. Цены должны быть снижены значительно. Поэтому я прошу себестоимость, пересчитать и выйти с консолидированным предложением", — уточнил он. При этом замминистра попросил представителей компаний передать эту просьбу своим акционерам, с которыми по этому вопросу также планирует встретиться глава Минпромторга Денис Мантуров.

Кроме того, Евтухов предложил компаниям предоставить список своих контрагентов, которые в то же время должны ограничить свою наценку "в 3,5,7%". "Контракты существующие, которые у вас заключены со всеми нашими предприятиями, в основном это как раз предприятия промышленности, нужно перезаключить по тем ценам, которые мы с вами согласуем. Я вам даю время до понедельника представить нам практику своего ценообразования. Можете договориться как угодно, но цена должна быть снижена, снижена значительно, по всем видам продукции", — отметил он.

"Продукция металлургическая должна быть в стране по низким ценам. Никакие внешние рынки никого уже сегодня не волнуют. На внешний рынок продавайте почем угодно, но в стране должна быть в достаточном количестве для всех… Если мы сегодня не договоримся — подготовлена поправка, где правительству будет дано право устанавливать цены на продукцию производителей металла и производителей строительных материалов. Тогда уже на правительственном уровне мы предпишем цены, и по этим ценам будете торговать", — пообещал замглавы Минпромторга.

Производителям лома он также предложил определиться с ценой, "либо вывоз лома из страны будет запрещен в принципе, а цены будут регулироваться".

РИА Новости направило официальный запрос в Минпромторг по теме совещания. В то же время источник в одной из сталелитейных компаний заявил РИА Новости, что в таких нерыночных мерах нет нужды. "Совещание проводилось до введения санкций ЕС, ограничивающих импорт российской стали в Евросоюз. С учетом того, что значительная часть экспорта стали РФ приходится на Европу, цены упадут сами по законам рынка. В то время как такие нерыночные механизмы могут быть опасны", — сказал собеседник агентства.

"Это идет полностью вразрез с фундаментальной установкой руководства страны о том, что предпринимательству будет предоставлена максимальная свобода. Чиновники на местах в непонятном рвении идут на нарушение этих принципиальных установок, наносят ущерб инвестиционному климату и желанию строить новые эффективные бизнесы в России", — добавил он.