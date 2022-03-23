МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Россия переходит на ускоренное импортозамещение в условиях новых вызовов, часть необходимого оборудования будет производиться на отечественных предприятиях, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Правительство рассмотрело третий комплекс мер поддержки экономики

"Важным направлением, безусловно, в условиях санкционных ограничений является ускоренное импортозамещение и организация производства оборудования на отечественных предприятиях", — сказал он в ходе правительственного часа в Госдуме.

По словам Новака, в предыдущие годы была проделана большая работа Минэнерго, Минпромом совместно с отечественными предприятиями промышленности и ТЭК. Было освоено свыше 130 номенклатурных позиций. Сейчас составлен перечень необходимых технологий и оборудования, который разделен на два блока — производимое в России и не производимое. "На производимое оборудование уже обеспечивается заказ на российских предприятиях. То, которое не производится в России будет подлежать импортозамещению", — сказал вице-премьер.

Между тем заместитель директора ассоциации "Совет производителей энергии" (СПЭ, объединяет генерирующие компании РФ) Сергей Катаев подчеркнул, что в условиях санкционного давления производители энергетического оборудования уже направили обращения в адрес генераторов о вынужденном переносе сроков поставки оборудования необходимого для реализации проектов модернизации тепловых станций (КОММод).

"Генераторы считают необходимым обратить особое внимание на ситуацию на внутреннем рынке России с поставщиками отливок корпусных деталей и поковок роторов модернизируемых паровых турбин по КОММод. В процессе изготовления оборудования в составе корпусных деталей и поковок роторов модернизируемых паровых турбин выявляются многочисленные дефекты, устранение которых занимает достаточно длительный срок и приводит к увеличению сроков изготовления и соответственно поставки как самих заготовок, так и оборудования", — приводятся в сообщении СПЭ слова Катаева.