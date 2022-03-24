МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. "Норникель" и "Русал" зафиксировали цены на никель и алюминий в России на фоне волатильности на мировых рынках, сообщает РБК со ссылкой на представителя "Норникеля" и пресс-службу "Русала". Россия к маю закупит тонны драгоценных металлов

Средняя цена фьючерса на никель в феврале с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) равнялась 23,6 тысячи долларов за тонну. С начала года цены на никель выросли более чем на 40%, основной рост пришелся на конец февраля и первые дни марта на фоне антироссийских западных санкций и логистических сложностей с поставками экспортной продукции из России. В моменте (7–8 марта) стоимость фьючерса поднималась более чем в три раза — выше 100 тысяч долларов за тонну, напоминает издание.

Во вторник глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал журналистам, что было принято решение "отвязаться" от цен на LME и рассчитывать внутренний рынок исходя из рублевой составляющей. Это решение, по его словам, будет в дальнейшем формировать структуру цены внутреннего рынка.

Теперь "Норникель", цены которого ранее были привязаны к котировкам никеля на LME, вместо формульного подхода будет использовать фиксированную цену, которая представляет средние расценки на металл в феврале для российских потребителей. Она зафиксирована на ближайшие три месяца — с марта по май включительно, сообщает издание.

Там отмечают, что "Русал" теперь тоже продает металл на внутреннем рынке по февральским ценам. Ранее компания реализовывала продукцию российским покупателям по ценам, определяемым в соответствии с условиями предписания ФАС. Согласно документу внутрироссийская цена вычисляется по формуле, в которую также входит цена на алюминий на LME.