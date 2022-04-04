МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. После введенного странами ЕС запрета на поставки российской металлургической продукции производители рассчитывают переориентироваться на рынки Востока, пишет РБК. СМИ: заводы Volkswagen в России могут возобновить работу летом

Российские металлурги заявили о намерении переориентации экспорта на Восток, однако для этого им придется делать скидки покупателям и решать проблемы с логистикой.

В частности, предприятия черной металлургии должны будут переориентировать на восточное направление порядка 4 млн тонн стальной продукции в год. О такой предварительной оценке говорится в письме президента ассоциации "Русская сталь", основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова от 28 марта.

По информации европейской металлургической ассоциации Eurofer, страны Евросоюза в прошлом 2021 году импортировали из РФ 3,74 млн тонн готовой стальной продукции, в том числе 2,86 млн тонн пришлось на плоский прокат.