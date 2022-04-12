МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Компании "Технополиса "Москва", которые поставляют продукцию для космической индустрии, получили более 100 патентов на собственные изобретения и полезные модели, они смогут заменить иностранных поставщиков, сообщается на портале мэра столицы. Путин оценил возможности России в импортозамещении продовольствия

"Более 15 компаний — резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", которые производят высокотехнологичную продукцию для космической индустрии, смогут заменить иностранных поставщиков… Компании, которые поставляют продукцию для космической индустрии, получили более 100 патентов на собственные изобретения и полезные модели", — сообщается на сайте.

Отмечается, что некоторые изделия полностью создаются из отечественных компонентов.

"Удобная инфраструктура и логистика ОЭЗ позволяют компаниям сосредоточиться на реализации инновационных проектов. Сейчас более полутора десятков предприятий разрабатывают и выпускают конкурентоспособную продукцию для космической промышленности. Речь идет, в частности, о радиоэлектронике, источниках питания, компонентах приборов и прочих изделиях. Степень локализации такой продукции в некоторых случаях достигает 100 процентов", — приводят на сайте слова генерального директора ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадия Дегтева.