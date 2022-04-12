2022-04-12T07:58:41+03:00
2022-04-12T07:58:41+03:00
2022-04-12T07:58:41+03:00
2022
https://1prime.ru/industry_and_energy/20220412/836644766.html
В Москве сообщили об участии "Технополиса "Москва" в импортозамещении
Промышленность
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Компании "Технополиса "Москва", которые поставляют продукцию для космической индустрии, получили более 100 патентов на собственные изобретения и полезные модели, они смогут... ПРАЙМ, 12.04.2022
экономика, промышленность, новости, россия, москва, оэз, импортозамещение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Компании "Технополиса "Москва", которые поставляют продукцию для космической индустрии, получили более 100 патентов на собственные изобретения и полезные модели, они смогут заменить иностранных поставщиков, сообщается на портале мэра столицы.
"Более 15 компаний — резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", которые производят высокотехнологичную продукцию для космической индустрии, смогут заменить иностранных поставщиков… Компании, которые поставляют продукцию для космической индустрии, получили более 100 патентов на собственные изобретения и полезные модели", — сообщается на сайте.
Отмечается, что некоторые изделия полностью создаются из отечественных компонентов.
"Удобная инфраструктура и логистика ОЭЗ позволяют компаниям сосредоточиться на реализации инновационных проектов. Сейчас более полутора десятков предприятий разрабатывают и выпускают конкурентоспособную продукцию для космической промышленности. Речь идет, в частности, о радиоэлектронике, источниках питания, компонентах приборов и прочих изделиях. Степень локализации такой продукции в некоторых случаях достигает 100 процентов", — приводят на сайте слова генерального директора ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадия Дегтева.