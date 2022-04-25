МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Технологическое развитие России не замедляется, несмотря на международные события, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Российские IT-компании увеличили налоговые отчисления почти на треть

"Несмотря на международные события, технологическое развитие не замедляется. Во всяком случае, мы пока не увидели какого-то замедления", — сказал Чернышенко на заседании совета по развитию цифровой экономики.

Кроме того, покинувшие Россию IT-специалисты все чаще возвращаются обратно, отметил вице-премьер.

"Мы с радостью ждем обратно не только наших соотечественников, которые все чаще теперь возвращаются — те, которые в начале уехали, не понимая перспективы, но и приглашаем иностранных IT-специалистов", — сказал он.