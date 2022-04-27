МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Санкции в отношении российской алмазной индустрии окажут негативное влияние на мировую отрасль, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты. Польша ввела собственные санкции против "Газпрома" и "Новатэка"

Ранее в начале апреля США и ЕС включили в санкционный список российскую компанию "Алроса", которая является крупнейшим в мире производителем алмазов в каратах. На долю "Алросы" приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Объем продаж компанией алмазов и бриллиантов в прошлом году достиг 4,169 миллиарда долларов.

"Если правительство США примет решение расширить санкции на все добываемые в России алмазы, независимо от того, где они обрабатываются, то нам следует ожидать значительных перебоев", — оценил для РИА Новости ситуацию аналитик Эдан Голан.

Голан отметил, что исключение добываемой "Алросой" продукции с мирового рынка нанесет серьезный ущерб как самой компании, так и всему рынку, поскольку, по его мнению, ее вклад в мировой рынок незаменим. Эффект санкций, считает собеседник агентства, будет менее значительным, если санкции коснутся лишь запрета на необработанные камни, поскольку в таком случае при их обработке за пределами России они будут ввозиться в США без нарушения санкций.

По его словам, если санкции в отношении "Алросы" останутся до конца года, американские потребители ощутят рост стоимости украшений с бриллиантами во время предновогодних покупок. "Цены на алмазное сырье в последнее время не росли существенно, несмотря на санкции, однако, если возникнет дефицит, цены могут возрасти. В конечном итоге цены устанавливаются в зависимости от того, сколько готовы платить потребители, и если они слишком высоки, покупатели обратятся к другим товарам", — говорит эксперт.

О незаменимости российской доли в объеме мирового рынка ископаемых алмазов говорит также и аналитик британской инвестиционной компании Liberum Capital Limited Бен Девис. "Определенно ни один поставщик ископаемых алмазов не может заменить Россию, но стремительно растет сектор синтетических и создаваемых из перерабатываемых материалов бриллиантов, а также других драгоценных камней, которые выиграют от этого", — сказал собеседник агентства.

Он также предупреждает, что "стагнация мировой экономики может привести к снижению цен на алмазное сырье и как следствие снижению цен на бриллианты". По его мнению, "даже если Россия полностью уйдет с рынка, я не думаю, что вы увидите резкий рост цен". Он выразил уверенность, что цены на рынке сохранят стабильность, однако считает маловероятным скорое снятие западных санкций с российской бриллиантовой промышленности и, в частности, "Алросы".