МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Санкции Японии, включающие запрет на экспорт в РФ высокотехнологичных товаров, не станут критичными для России, наоборот, они должны ускорить процесс импортозамещения, может быть также расширен список товаров для параллельного импорта, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичных товаров

Санкции, принятые правительством Японии 10 мая, запрещают экспорт товаров и проведение транзакций для 71 российской компании, среди которых "Алмаз-Антей", ВНИИ "Эталон", "Интелтех". В пятницу на сайте министерства экономики, торговли и промышленности Японии опубликован список высокотехнологичных товаров, запрещенных к экспорту в Россию с 20 мая, в том числе квантовых компьютеров, 3D-принтеров, электронных микроскопов.

"Критическим ударом для отрасли введенные санкции не стали. А если смотреть на ситуацию конструктивно, то в ближайшее время стоит сконцентрироваться на более активном импортозамещении, продолжать развитие науки и техники внутри страны, налаживать более тесные связи между научно-исследовательскими организациями и предприятиями-производителями", — сказал научный руководитель Центра компетенций НТИ "Квантовые технологии" на базе МГУ Сергей Кулик.

По мнению эксперта, для некоторого оборудования и комплектующих пока нет альтернатив на российском рынке, особенно это касается уникальной измерительной техники. Закрытие японского рынка оставляет все меньше альтернатив, сужая выбор поставщиков до Китая и Южной Кореи. "Интересно, что в списке нет полупроводников. Не то чтобы Россия была крупным рынком для японских производителей, вовсе нет, но если сохраняются возможности покупки японских полупроводников, это уже неплохо", — отметил аналитик MForum Analytics Алексей Бойко.

"Дело в том, что сейчас правительство утвердило базовый список товаров для параллельного импорта, но этот список может пополняться оперативно, или вообще стать рамочным. Если это так, то, конечно, мы сможем закупать что угодно через посредников, третьи страны", — считает руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.

Запрет прямых поставок влечет увеличение расходов на импорт, однако, товар все равно остается доступным. "Напомню, что санкции того же Siemens в недавнем прошлом не помешали появиться турбинам компании в Крыму", — добавил эксперт.