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Сенатор Клишас заявил о провале программы импортозамещения
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Программа импортозамещения провалена полностью, несмотря на "бравурные" отчеты отраслевых ведомств, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному... ПРАЙМ, 19.05.2022
экономика, промышленность, новости, совфед, андрей клишас, импортозамещение, промышленность
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Программа импортозамещения провалена полностью, несмотря на "бравурные" отчеты отраслевых ведомств, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств, нет ничего", — написал он в своём Telegram-канале.
По словам сенатора, провал импортозамещения виден и по ассортименту товаров народного потребления, и во многих других сферах.