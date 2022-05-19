МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Программа импортозамещения провалена полностью, несмотря на "бравурные" отчеты отраслевых ведомств, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств, нет ничего", — написал он в своём Telegram-канале.

По словам сенатора, провал импортозамещения виден и по ассортименту товаров народного потребления, и во многих других сферах.