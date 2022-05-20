МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "Северсталь" в 2022 году планирует снизить объемы экспорта горячекатаных рулонов и нарастить долю продаж в этом сегменте на внутреннем рынке до 49% с 29%, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Газпром нефть" переключает экспорт на рынок Азии

"Компания намерена снизить экспорт горячекатаных рулонов и при этом увеличить в 2022 году долю этих продаж на внутрироссийском рынке… Планируется, что доля продаж "Северстали" горячекатаных рулонов в РФ возрастет до 1,3 миллиона тонн, или 49%", — сказали в пресс-службе.

Там же уточнили, что по итогам 2021 года доля экспорта этого вида продукции у "Северстали" составляла 2,1 миллиона тонн (71%). При этом на долю экспорта в страны ЕС в 2021 году у "Северстали" пришлось около 2,5 миллиона тонн всей продукции.

"Северсталь" попала под европейские ограничения после начала российской спецоперации на Украине. В частности, в санкционном списке ЕС оказался основной владелец компании Алексей Мордашов. В начале мая агентство Блумберг сообщало, что Мордашов оспорит введенные против него санкции в Европейском суде. Кроме того, один из пакетов Евросоюза запрещает импорт ряда продукции из железа и стали, произведенной на территории России.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. В 2021 году "Северсталь" увеличила выпуск стали на 3%, до 11,647 миллиона тонн.