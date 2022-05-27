МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ пересмотрит задачи отечественной промышленности для того, чтобы обеспечить устойчивое потребление товаров и услуг на внутреннем рынке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России". Мишустин сообщил о последствиях действий Запада против России

Кабмин рассчитывает что большинство программ импортозамещения нового типа будут завершены в течение нескольких лет, отметил он.

Глава правительства подчеркнул, что России при этом нельзя полностью закрыться от внешнего мира.

"Нельзя совсем закрыться, это абсолютно очевидно. Чтобы обеспечить выбор продукции для наших граждан и конкуренцию на рынке", — сказал Мишустин и отметил, что для этого будут создаваться новые цепочки поставок из дружественных государств.